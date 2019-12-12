США испытали запрещенную ДРСМД ракету

По данным агентства, пуск неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования произошел в 19:30 по московскому времени.

Напомним, Договор РСМД был расторгнут в начале августа по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что, судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.

