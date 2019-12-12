США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Ракета, ранее запрещенная Договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), была испытана в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американской военно-воздушной базы «Ванденберг».
По данным агентства, пуск неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования произошел в 19:30 по московскому времени.
Напомним, Договор РСМД был расторгнут в начале августа по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что, судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Стало известно об одном погибшем при пожаре на «Адмирале Кузнецове»
- Глава МЧС России: Кобзев справится с поставленными задачами
- Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
- Украинская полиция назвала причину убийства Павла Шеремета
- Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области