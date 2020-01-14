Жителей КНДР призвали к «смертельной битве» против санкций США

Газета «Минчжу чосон» распространила заявление властей КНДР с призывом к согражданам готовиться к «смертельной битве против американских санкций». Об этом сообщает ТАСС.

Эта битва примет вид «фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций», говорится в материале. Ранее к «фронтальному прорыву» призывал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, поставивший первоочередными задачами на 2020 год развитие экономики и рост благосостояния граждан.

В обращении властей говорится о необходимости добиться быстрого экономического роста за счет собственных сил и технологий. При этом соотечественникам предложено проявится отвагу и упорство, «проходя сквозь стены, словно сквозь двери, и даже прыгая в пламя».

С 1950 по 2008 год в США действовал закон, запрещающий торговать с Северной Кореейнекоторые ограничения оставались в силе и впоследствии. Санкции против Пхеньяна в 2016 году ужесточила администрация Барака Обамы, затем это несколько раз делал Дональд Трамп.

