США исключили Афганистан из числа основных союзников вне НАТО

Президент США Джо Байден исключил Афганистан из числа основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Настоящим я прекращаю отнесение Афганистана к основным союзникам США вне НАТО», - говорится в подписанном Байденом документе.

В июле президент США уведомил конгресс о намерении лишить Афганистан статуса одного из ключевых союзников Вашингтона вне Североатлантического альянса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанСШАДжо Байден
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