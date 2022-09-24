США исключили Афганистан из числа основных союзников вне НАТО
24 сентября 202201:39
Президент США Джо Байден исключил Афганистан из числа основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Настоящим я прекращаю отнесение Афганистана к основным союзникам США вне НАТО», - говорится в подписанном Байденом документе.
В июле президент США уведомил конгресс о намерении лишить Афганистан статуса одного из ключевых союзников Вашингтона вне Североатлантического альянса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru