США и Венесуэла договорились об освобождении шести американцев
Вашингтон и Каракас достигли договоренности об освобождении шести граждан США, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«Американские граждане, которые были незаконно задержаны, а также другие американцы вскоре будут освобождены», - цитирует чиновника РИА Новости.
Переговоры об освобождении американцев велись несколько месяцев. Соглашение подразумевает экстрадицию в Соединенные Штаты малазийского бизнесмена Леонарда Фрэнсиса Гленна — одного из фигурантов коррупционного скандала в военно-морских силах США.
В ноябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о договоренности с Вашингтоном о начале снятия санкций. До этого президент страны Николас Мадуро разрешил оппозиционерам занимать государственные должности, передает «Радиоточка НСН».
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