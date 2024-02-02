США и Великобритания нанесли удар по йеменской провинции Хаджа

Союзные силы США и Великобритании нанесли массированный удар по йеменской провинции Хаджа, сообщил арабский телеканал Al Masirah.

СМИ: США нанесли удары по беспилотникам в Йемене

При этом не называется число погибших и пострадавших.

Атака была проведена в рамках операции против шиитского движения «Ансар Алла» с использованием ракет «Томагавк».

Ранее ВС США ударили по десяти дронам и наземной пусковой станции хуситов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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