США и Великобритания нанесли удар по йеменской провинции Хаджа
2 февраля 202418:22
Союзные силы США и Великобритании нанесли массированный удар по йеменской провинции Хаджа, сообщил арабский телеканал Al Masirah.
При этом не называется число погибших и пострадавших.
Атака была проведена в рамках операции против шиитского движения «Ансар Алла» с использованием ракет «Томагавк».
Ранее ВС США ударили по десяти дронам и наземной пусковой станции хуситов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru