США и союзники завершат военную миссию в Ираке

США и союзники решили завершить военную миссию глобальной коалиции сил в Ираке. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

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«В рамках переходного плана военная миссия... будет завершена, а присутствие сил коалиции в ряде определенных... районов Ирака будет прекращено», — отметил представитель властей США.

Переходный период начнется в сентябре текущего года и закончится в сентябре 2025-го. При этом Вашингтон не намерен выводить свои войска из Ирака в рамках этого плана.

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ФОТО: РИА Новости
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