При атаке на американскую базу в Ираке пострадали семь военных
В результате нападения на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на не названного военного чиновника США.
Собеседник агентства также раскрыл подробности произошедшего. По его словам, 5 августа примерно в 14:00 по восточному времени США (21:00 мск) авиабаза аль-Асад в Ираке подверглась атаке двумя ракетами.
В результате инцидента пострадали пять военнослужащих США и два американских подрядчика.
Пятеро из них получили медицинскую помощь непосредственно на базе, двое были эвакуированы для дальнейшего лечения. Все семь пострадавших находятся в стабильном состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru