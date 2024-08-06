При атаке на американскую базу в Ираке пострадали семь военных

В результате нападения на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на не названного военного чиновника США.

Собеседник агентства также раскрыл подробности произошедшего. По его словам, 5 августа примерно в 14:00 по восточному времени США (21:00 мск) авиабаза аль-Асад в Ираке подверглась атаке двумя ракетами.