При атаке на американскую базу в Ираке пострадали семь военных

В результате нападения на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака пострадали семь военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на не названного военного чиновника США.

Собеседник агентства также раскрыл подробности произошедшего. По его словам, 5 августа примерно в 14:00 по восточному времени США (21:00 мск) авиабаза аль-Асад в Ираке подверглась атаке двумя ракетами.

Два взрыва прозвучали в районе американской авиабазы на западе Ирака

В результате инцидента пострадали пять военнослужащих США и два американских подрядчика.

Пятеро из них получили медицинскую помощь непосредственно на базе, двое были эвакуированы для дальнейшего лечения. Все семь пострадавших находятся в стабильном состоянии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Давыдов
ТЕГИ:Военная БазаСШАИрак

Горячие новости

Все новости

партнеры