США и Мексика продлили закрытие границы еще на 30 дней

Отмечается, что с предложением о продлении запрета выступила мексиканская сторона после оценки распространения инфекции. Запрет, как и прежде, не распространяется на перевозку грузов, а также на поездки дипломатов и чрезвычайные визиты.

Соглашение между властями двух стран действует с 20 марта и продлевается каждые 30 дней.

Напомним, США являются страной с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения COVID-2019.





