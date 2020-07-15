США и Мексика продлили закрытие границы еще на 30 дней

США и Мексика продлили запрет на пересечение сухопутной границы еще на 30 дней в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что с предложением о продлении запрета выступила мексиканская сторона после оценки распространения инфекции. Запрет, как и прежде, не распространяется на перевозку грузов, а также на поездки дипломатов и чрезвычайные визиты.

Соглашение между властями двух стран действует с 20 марта и продлевается каждые 30 дней.

Напомним, США являются страной с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения COVID-2019.


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