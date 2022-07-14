США и КНР обсудили ограничение цены на российскую нефть

«Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», — сказала Йеллен в интервью изданию.

По ее словам, Вашингтон предпочел бы, чтобы страны, покупающие российские энергоносители, «сами устанавливали потолок цен» на нефть.

Ранее в Китае заявили, что ограничение цен на российскую нефть, которое обсуждается Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей. Такое развитие событий может спровоцировать крайнюю волатильность стоимости поставок.

