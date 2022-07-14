США и КНР обсудили ограничение цены на российскую нефть
Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждала с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ возможность введения потолка цен на нефть из России. Встреча прошла в виртуальном режиме, сообщает The Wall Street Journal.
«Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», — сказала Йеллен в интервью изданию.
По ее словам, Вашингтон предпочел бы, чтобы страны, покупающие российские энергоносители, «сами устанавливали потолок цен» на нефть.
Ранее в Китае заявили, что ограничение цен на российскую нефть, которое обсуждается Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей. Такое развитие событий может спровоцировать крайнюю волатильность стоимости поставок.
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