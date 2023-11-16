США и Китай восстановят контакты между военачальниками

Она отметила, что министр обороны США Ллойд Остин намерен встретиться с китайским коллегой после его назначения.

«Нам предстоит поработать с военными КНР, чтобы закрепить эти принципы», - сообщила Сингх.

Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между двумя странами. По его словам, Вашингтон и Пекин следуют принципу взаимного уважения, передает «Радиоточка НСН».

