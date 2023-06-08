США и Британия объединились для борьбы с РФ на рынке энергетики
Соединенные Штаты и Великобритания согласовали новое экономическое партнерство, направленное на противостояние России на рынке атомной энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Целями партнерства станет поддержание критически важной отрасли чистой энергетики, говорится в заявлении. В Белом доме уточнили, что совместно с Лондоном собираются противодействовать России на рынке гражданской атомной энергетики.
Президент России Владимир Путин 7 июня обсудил логистические и энергетические проекты в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Министерство финансов России ранее сообщило, что с января по май 2023 года нефтегазовые доходы бюджета упали на 50%, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru