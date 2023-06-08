США и Британия объединились для борьбы с РФ на рынке энергетики

Целями партнерства станет поддержание критически важной отрасли чистой энергетики, говорится в заявлении. В Белом доме уточнили, что совместно с Лондоном собираются противодействовать России на рынке гражданской атомной энергетики.

Президент России Владимир Путин 7 июня обсудил логистические и энергетические проекты в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Министерство финансов России ранее сообщило, что с января по май 2023 года нефтегазовые доходы бюджета упали на 50%, отмечает «Радиоточка НСН».

