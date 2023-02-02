«США и Азербайджан?»: Участие Израиля в атаках по объектам Ирана не подтвердилось
Американцы могли использовать для атаки Ирак или Азербайджан, заявил в эфире НСН востоковед Евгений Сатановский.
Нет никаких подтверждений участия Израиля в атаках по военным объектам в Иране, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН. О том, что Израиль причастен к атаке на объект министерства обороны Ирана, накануне заявил постпред республики при ООН Саид Иравани.
«На сегодняшний момент нет никакого подтверждения, что Израиль имел какое-либо отношение к ударам по иранской военной инфраструктуре. Вопрос заключается в том, какая еще одна страна, кроме Америки, в этом участвовала. И то, что американские СМИ пишут, что это Израиль, означает, что это не так. Американцы так никогда не говорят, если это Израиль. Возможно, это кто-то другой? Например, беспилотники были запущены из иракского Курдистана. Может это Ирак? А американцы не могли в качестве взлётной площадки использовать еще и Азербайджан? Вопросов много», - предположил Сатановский.
В ударах по объектам в Иране замешана Великобритания, у западных стран есть определенные террористические группы, которые действуют на территории Ирана или с сопредельных с ним государств, заявила ранее востоковед Карине Геворгян в разговоре с НСН.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не имеют отношения к ударам в Иране. О непричастности США к ударам говорили и собеседники Reuters из числа американских чиновников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Песков: Кремль не обсуждает идею о переименовании Волгограда в Сталинград
- Западные политики призвали ЕС ввести санкции против Киркорова и Собчак
- Лавров заявил, что Зеленский ощущает себя несамостоятельной фигурой
- СМИ: Экс-капитана команды КВН Писаренко вырезали на Первом канале из-за позиции по СВО
- Лавров: Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись ЧП на «Северных потоках»
- На Киркорова подали иск из-за клипа с крестом
- СМИ: Киев пришел в ярость из-за слов о неспособности ВСУ вытеснить российскую армию
- Прирост COVID-19 в РФ за сутки впервые с октября превысил 9200 случаев
- Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
- Число жертв пожара в бытовках Севастополя достигло восьми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru