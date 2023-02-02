«США и Азербайджан?»: Участие Израиля в атаках по объектам Ирана не подтвердилось

Нет никаких подтверждений участия Израиля в атаках по военным объектам в Иране, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН. О том, что Израиль причастен к атаке на объект министерства обороны Ирана, накануне заявил постпред республики при ООН Саид Иравани.

«На сегодняшний момент нет никакого подтверждения, что Израиль имел какое-либо отношение к ударам по иранской военной инфраструктуре. Вопрос заключается в том, какая еще одна страна, кроме Америки, в этом участвовала. И то, что американские СМИ пишут, что это Израиль, означает, что это не так. Американцы так никогда не говорят, если это Израиль. Возможно, это кто-то другой? Например, беспилотники были запущены из иракского Курдистана. Может это Ирак? А американцы не могли в качестве взлётной площадки использовать еще и Азербайджан? Вопросов много», - предположил Сатановский.