«США и Азербайджан?»: Участие Израиля в атаках по объектам Ирана не подтвердилось

Американцы могли использовать для атаки Ирак или Азербайджан, заявил в эфире НСН востоковед Евгений Сатановский.

Нет никаких подтверждений участия Израиля в атаках по военным объектам в Иране, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире НСН. О том, что Израиль причастен к атаке на объект министерства обороны Ирана, накануне заявил постпред республики при ООН Саид Иравани.

«На сегодняшний момент нет никакого подтверждения, что Израиль имел какое-либо отношение к ударам по иранской военной инфраструктуре. Вопрос заключается в том, какая еще одна страна, кроме Америки, в этом участвовала. И то, что американские СМИ пишут, что это Израиль, означает, что это не так. Американцы так никогда не говорят, если это Израиль. Возможно, это кто-то другой? Например, беспилотники были запущены из иракского Курдистана. Может это Ирак? А американцы не могли в качестве взлётной площадки использовать еще и Азербайджан? Вопросов много», - предположил Сатановский.

«Возможны провокации»: Востоковед о напряженных отношениях Азербайджана и Ирана

В ударах по объектам в Иране замешана Великобритания, у западных стран есть определенные террористические группы, которые действуют на территории Ирана или с сопредельных с ним государств, заявила ранее востоковед Карине Геворгян в разговоре с НСН.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не имеют отношения к ударам в Иране. О непричастности США к ударам говорили и собеседники Reuters из числа американских чиновников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанСШАИзраильИран
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