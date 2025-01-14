США и Армения подписали соглашение о развитии стратегического партнерства

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне соглашение о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Подписание документа транслированось на официальном YouTube-канале Госдепартамента США.

Мирзоян отметил, что соглашение заложит прочную основу для развития двусторонних отношений и придаст больше амбиций сотрудничеству между странами.

Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Он добавил, что документ охватывает широкий спектр вопросов, включая укрепление экономических и энергетических связей, развитие оборонного и безопасности сотрудничества, а также поддержание демократических институтов, правосудия и верховенства закона.

Помимо этого, в рамках соглашения планируется стимулировать инновации, высокие технологии и расширять взаимодействие между народами двух стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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