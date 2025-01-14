США и Армения подписали соглашение о развитии стратегического партнерства

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне соглашение о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Подписание документа транслированось на официальном YouTube-канале Госдепартамента США.

Мирзоян отметил, что соглашение заложит прочную основу для развития двусторонних отношений и придаст больше амбиций сотрудничеству между странами.