США и Армения подписали соглашение о развитии стратегического партнерства
Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне соглашение о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Подписание документа транслированось на официальном YouTube-канале Госдепартамента США.
Мирзоян отметил, что соглашение заложит прочную основу для развития двусторонних отношений и придаст больше амбиций сотрудничеству между странами.
Он добавил, что документ охватывает широкий спектр вопросов, включая укрепление экономических и энергетических связей, развитие оборонного и безопасности сотрудничества, а также поддержание демократических институтов, правосудия и верховенства закона.
Помимо этого, в рамках соглашения планируется стимулировать инновации, высокие технологии и расширять взаимодействие между народами двух стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru