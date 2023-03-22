США хотят вернуться в ЮНЕСКО

США планируют вернуться в ЮНЕСКО, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

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Он назвал важным возвращение страны в организацию.

«Я искренне полагаю, что нам стоит вернуться в ЮНЕСКО, не в качестве подарка для них», - сказал Блинкен.

Он отметил, что многие страны упрекают Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. Поэтому США планируют платить членские взносы вовремя.

Ранее историк музыки, телеведущий Сергей Соседов в беседе с НСН высмеял ЮНЕСКО за Всемирный день The Beatles.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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