США хотят вернуться в ЮНЕСКО

Он назвал важным возвращение страны в организацию.

«Я искренне полагаю, что нам стоит вернуться в ЮНЕСКО, не в качестве подарка для них», - сказал Блинкен.

Он отметил, что многие страны упрекают Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. Поэтому США планируют платить членские взносы вовремя.

Ранее историк музыки, телеведущий Сергей Соседов в беседе с НСН высмеял ЮНЕСКО за Всемирный день The Beatles.

