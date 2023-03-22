США хотят вернуться в ЮНЕСКО
США планируют вернуться в ЮНЕСКО, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.
Он назвал важным возвращение страны в организацию.
«Я искренне полагаю, что нам стоит вернуться в ЮНЕСКО, не в качестве подарка для них», - сказал Блинкен.
Он отметил, что многие страны упрекают Вашингтон в несерьезном отношении к подобным организациям. Поэтому США планируют платить членские взносы вовремя.
Ранее историк музыки, телеведущий Сергей Соседов в беседе с НСН высмеял ЮНЕСКО за Всемирный день The Beatles.
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