19Fortyfive: конфликт между США и Китаем может породить мировые войны

«Противоборство Вашингтона и Пекина, скорее всего, не закончится одним решающим столкновением, а приведет к серии вооруженных кампаний», — пишет журналист. Он считает, что эти страны могут начать схватку за Тайвань. Если Вашингтону удастся одержать верх над Пекином, это не заставит Пекин отказаться от идеи воссоединения с островом.

Как считает Фарли, КНР заключит с США временное перемирие, а затем снова нанесет удар для присоединения спорного региона. «…Можно предположить, что после этого события такие страны, как Вьетнам, Япония и Южная Корея, будут стремиться к более тесному союзу с Вашингтоном. А это создаст предпосылки для еще одного конфликта», — сказано в статье.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп предрек военное столкновение страны с Китаем из-за слабости демократов.

По мнению Трампа, Китай перестал уважать администрацию Байдена, в том числе после «полной капитуляции перед талибами» (Талибан — запрещенное в РФ террористическое движение) в Афганистане.

