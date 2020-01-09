США готовы к переговорам с Ираном

США объявили о своей готовности начать переговоры с Ираном для того, чтобы снизить напряжённость в регионе. Об этом говорится в письме, направленном постпредом США при ООН Келли Крафт в Совет безопасности Организации, передают argumenti.ru.

Крафт отмечает, что Вашингтон готов сесть за стол переговоров без предварительных условий, чтобы не допустить эскалации ситуации.

При этом Соединенные Штаты настаивают, что имели право убить иранского генерала Касема Сулеймани согласно 51 статье устава ООН, дающей каждому государству право за самооборону, отмечает «Свободная пресса».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заявил, что есть надежда на прекращение конфликта США и Ирана. Эксперт отметил, что основой для этой надежды стал отказ президента США Дональда Трампа от срочного публичного заявления в связи с ракетным ударом Ирана по военным объектам США в Ираке.



