СМИ: Более 730 тысяч американских школьников могут быть депортированы
Свыше 730 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации после заявления администрации президента Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.
Как сообщает The Washington Post, это вызвало опасения среди родителей, особенно тех, чьи дети не имеют гражданства, что они могут быть задержаны во время пребывания в учебных заведениях.
Руководители школ выражают обеспокоенность по поводу того, что учащиеся будут пропускать занятия на длительный срок, что негативно скажется на их социальном и академическом развитии.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее приняла решение о закрытии миграционных офисов, созданных его предшественником Джо Байденом в Латинской Америке. Эти офисы, открытые в мае 2023 года в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, предоставляли мигрантам возможность легально въезжать в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru