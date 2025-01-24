СМИ: Более 730 тысяч американских школьников могут быть депортированы

Свыше 730 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации после заявления администрации президента Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.

Как сообщает The Washington Post, это вызвало опасения среди родителей, особенно тех, чьи дети не имеют гражданства, что они могут быть задержаны во время пребывания в учебных заведениях.

В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

Руководители школ выражают обеспокоенность по поводу того, что учащиеся будут пропускать занятия на длительный срок, что негативно скажется на их социальном и академическом развитии.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее приняла решение о закрытии миграционных офисов, созданных его предшественником Джо Байденом в Латинской Америке. Эти офисы, открытые в мае 2023 года в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале, предоставляли мигрантам возможность легально въезжать в США, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Gregory Bull
ТЕГИ:ШкольникиДепортацияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры