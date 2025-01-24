СМИ: Более 730 тысяч американских школьников могут быть депортированы

Свыше 730 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации после заявления администрации президента Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.

Как сообщает The Washington Post, это вызвало опасения среди родителей, особенно тех, чьи дети не имеют гражданства, что они могут быть задержаны во время пребывания в учебных заведениях.