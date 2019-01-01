США дали Huawei временную лицензию
Министерство торговли Соединённых Штатов выдало китайской телекоммуникационной компании Huawei временную лицензию. Она позволит ей возобновить свою деятельность до 19 августа. До этого времени китайская компания сможет поддерживать имеющиеся сети, а также обновлять программное обеспечение своим клиентам, сообщает РИА ФАН.
Ранее американская корпорация Google заявила о приостановке поддержки продукции Huawei, сообщает RT. Новые смартфоны не будут получать обновления операционной системы Android, а также лишатся магазина приложений Google Play, электронной почты Gmail, а также всех приложений, разработанных в Google.
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени. По его словам, американской корпорации в первую очередь не выгодно терять контракт с Huawei, поэтому остаётся надежда на компромисс.
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