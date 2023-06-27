На Тайване пообещали уничтожать китайские самолеты и корабли при входе в 12-мильную зону
Вооруженные силы Тайваня намерены уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при вхождении в 12-мильную зону возле острова. Об этом заявил представитель Минобороны генерал-майор Линь Вэньхуан, передает Центральное информационное агентство Тайваня.
Тайбэй считает зону около 22,2 км возле Тайваня своими территориальными водами и воздушным пространством.
«Если силы НОАК продолжат игнорировать наши предупреждения и прорвутся в наше территориальное воздушное пространство и акваторию, мы быстро ударим в ответ», — заявил генерал-майор.
Ранее тайваньские военные зафиксировали приближение 19 самолетов и 5 кораблей НОАК, напоминает RT. По данным Минобороны острова, восемь воздушных судов прошли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru