На Тайване пообещали уничтожать китайские самолеты и корабли при входе в 12-мильную зону

Вооруженные силы Тайваня намерены уничтожать самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) при вхождении в 12-мильную зону возле острова. Об этом заявил представитель Минобороны генерал-майор Линь Вэньхуан, передает Центральное информационное агентство Тайваня.

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Тайбэй считает зону около 22,2 км возле Тайваня своими территориальными водами и воздушным пространством.

«Если силы НОАК продолжат игнорировать наши предупреждения и прорвутся в наше территориальное воздушное пространство и акваторию, мы быстро ударим в ответ», — заявил генерал-майор.

Ранее тайваньские военные зафиксировали приближение 19 самолетов и 5 кораблей НОАК, напоминает RT. По данным Минобороны острова, восемь воздушных судов прошли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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