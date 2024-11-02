США анонсировали переброску дополнительных сил на Ближний Восток

США перебросят дополнительные силы, в том числе эсминцы и истребители, на Ближний Восток. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Соответствующее распоряжение дал министр обороны США Ллойд Остин в соответствии с обязательствами Вашингтона по защите американцев на Ближнем Востоке, «защите Израиля» и «деэскалации путем сдерживания и дипломатии».

«Министр... приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-52», — подчеркнул Райдер.

Дополнительные американские силы будут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы, когда к уходу из региона подготовится ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Ранее Ллойд Остин заявил о необходимости «снизить напряжение» на Ближнем Востоке.

