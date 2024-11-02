США анонсировали переброску дополнительных сил на Ближний Восток
США перебросят дополнительные силы, в том числе эсминцы и истребители, на Ближний Восток. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Соответствующее распоряжение дал министр обороны США Ллойд Остин в соответствии с обязательствами Вашингтона по защите американцев на Ближнем Востоке, «защите Израиля» и «деэскалации путем сдерживания и дипломатии».
«Министр... приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-52», — подчеркнул Райдер.
Дополнительные американские силы будут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы, когда к уходу из региона подготовится ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.
Ранее Ллойд Остин заявил о необходимости «снизить напряжение» на Ближнем Востоке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США анонсировали переброску дополнительных сил на Ближний Восток
- В Эстонии захотели запретить каноническую православную церковь
- На «Госуслугах» запустили регистрацию владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков
- СМИ: В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
- Сторонники экс-лидера Боливии Моралеса захватили три военные части
- Польша предлагает Украине кредит на покупку оружия
- Обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области
- Число жертв обрушения козырька вокзала в Нови-Саде возросло до 14
- Памятник Сергею и Елизавете Романовым открылся в Москве — Собянин
- СМИ: Суд назначил Google штраф, превышающий мировое богатство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru