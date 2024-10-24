Глава Пентагона: Украинский конфликт закончится переговорами

Конфликт на Украине закончится переговорами, считает глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом он заявил после встречи с папой Римским Франциском в Риме, сообщило американское оборонное ведомство.

Как отметил Остин, следует «снизить напряжение» на Ближнем Востоке, а также найти способ для достижения переходного периода на Украине.

«Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Но... как я говорил и ранее, этот конфликт закончится переговорами в какой-то момент», — подчеркнул глава Пентагона.

Остин добавил, что папу Римского беспокоят гуманитарные проблемы на Украине и Ближнем Востоке, он поддерживает стремление к прекращению огня.

Ранее Ллойд Остин посетил Киев, где анонсировал передачу Украине еще $400 млн на закупку боеприпасов и военной техники, пишет Ura.ru.

