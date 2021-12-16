Среди рассекреченных документов об убийстве Кеннеди - 5 млн страниц
Власти США обнародовали около 1,5 тыс. документов, которые ранее были засекречены, сообщают «Известия».
Речь идет о документах, связанных с расследованием убийства главы государства Джона Кеннеди в 1963 году. Публикация документов ведется в соответствии с предписанием президента Джо Байдена от 22 октября 2021 года.
Документы о расследовании убийства Кеннеди составляют 5 млн страниц, большая часть из которых находится в открытом доступе.
В течение 2022 года будут оценены еще 14 тыс. документов, относящихся к убийству. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования.
Ранее в рассекреченных документах Национального архива США говорилось, что Ли Харви Освальд сразу после убийства президента США Джона Кеннеди планировал бежать в СССР. Также опровергается связь Освальда с ЦРУ или другими американскими разведслужбами.
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