Среди рассекреченных документов об убийстве Кеннеди - 5 млн страниц

Речь идет о документах, связанных с расследованием убийства главы государства Джона Кеннеди в 1963 году. Публикация документов ведется в соответствии с предписанием президента Джо Байдена от 22 октября 2021 года.

Документы о расследовании убийства Кеннеди составляют 5 млн страниц, большая часть из которых находится в открытом доступе.

В течение 2022 года будут оценены еще 14 тыс. документов, относящихся к убийству. Начиная с 1992 года, когда был принят закон об обнародовании материалов расследования.

Ранее в рассекреченных документах Национального архива США говорилось, что Ли Харви Освальд сразу после убийства президента США Джона Кеннеди планировал бежать в СССР. Также опровергается связь Освальда с ЦРУ или другими американскими разведслужбами.

