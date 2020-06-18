Умерла сестра Джона Кеннеди

Младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди, Джин Кеннеди Смит, скончалась в своём доме в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на её дочь сообщило издание The New York Times.

Джин Кеннеди Смит было 92 года. Она пережила всех своих братьев и сестёр.

В 1993-1998 годах она являлась послом США в Ирландии. Как отмечается в материале, в стране очень тепло к ней относились, и фактически она была второй по значимости женщиной в Ирландии после президента этой страны Мэри Робинсон.

Джин Кеннеди Смит способствовала подписанию Белфастского соглашения в 1998 году, которое урегулировало политический конфликт в Северной Ирландии.

