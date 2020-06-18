Умерла сестра Джона Кеннеди
Младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди, Джин Кеннеди Смит, скончалась в своём доме в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на её дочь сообщило издание The New York Times.
Джин Кеннеди Смит было 92 года. Она пережила всех своих братьев и сестёр.
В 1993-1998 годах она являлась послом США в Ирландии. Как отмечается в материале, в стране очень тепло к ней относились, и фактически она была второй по значимости женщиной в Ирландии после президента этой страны Мэри Робинсон.
Джин Кеннеди Смит способствовала подписанию Белфастского соглашения в 1998 году, которое урегулировало политический конфликт в Северной Ирландии.
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