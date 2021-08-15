Спутниковый интернет Илона Маска может появиться в Грузии

Грузия может стать первой страной, в которой американская компания SpaceX запустит свой спутниковый интернет в тестовом режиме. Там может появиться спутниковый интернет Илона Маска. Об этом сообщает Грузинское агентство инноваций и технологий (GITA) при Минэкономики.

«SpaceX высказала интерес к участию Грузии в процессе интернетизации. Соответственно, с их стороны Грузия рассматривается как одна из первых пилотных стран, населению которой SpaceX будет предоставлять спутниковый интернет», - говорится в сообщении GITA.

Ранее стало известно, что Илон Маск вдохновляется российскими разработками.



