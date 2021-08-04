Илон Маск признался, что вдохновляется российскими разработками

По его словам, улучшения Raptor по отношению к российским аналогам относительно невелики за исключением стоимости. «Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они [Россия] занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», — сказал бизнесмен.

«Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше 1 тысячи долларов», — отметил бизнесмен. Как считает Маск, именно этот фундаментальный показатель, который может сделать человечество цивилизацией, живущей на нескольких различных планетах.

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что ждет гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска в России.

