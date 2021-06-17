«Спутник V» одобрили в Гонконге

"Спутник V" получил одобрение Гонконга. Для резидентов города, которые привились российским лекарством, карантин после въезда из России уменьшат с 21 дня до 14 дней и семи суток самостоятельного наблюдения. Об этом рассказали в генконсульстве России в Гонконге.

При посадке на самолёт до Гонконга с собой нужно взять сертификат о сделанных прививках от коронавируса, отрицательный результат теста на COVID-19, а также бронь в одной из рекомендованных правительством карантинных гостиниц на 14 дней.

Ранее первую партию российской вакцины "Спутник V" получила Турция.







