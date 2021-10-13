Спрос на белые слипоны сильно увеличился после выхода «Игры в кальмара»

Спрос на белые слипоны значительно вырос после выхода сериала «Игра в кальмара». Это модель Triple White от Vans. Об этом пишет «Газета.Ru». Такую обувь герои вымышленной игры носят на протяжении всего шоу. Спрос на модель увеличился на 7800% после выхода киносериала.

Кроме того, специалисты проанализировали интерес пользователей соцсети «ВКонтакте» к тематическим товарам. Они выяснили, что количество поисковых запросов со словами «игра в кальмара» выросло на 233%. Особенной популярностью у жителей России пользуются красные наряды охранников, которые можно купить за 2 850 рублей.

Ранее стало известно, что сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности.







