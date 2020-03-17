Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс. Теперь, по данным портала Myshiptracking, вместо египетского Суэца оно движется в Мозамбик.

Отмечается, что судно покинуло порт Находка 9 февраля. О его возможном использовании для работ в Балтийском море говорил министр энергетики России Александр Новак. Официально о цели маршрута «Академика Черского» не сообщалось.

Добавим, трубоукладчик построен в Китае и куплен Россией в 2015 году. Его предполагалось использовать в рамках работ на проекте «Сахалин-3». Разговоры о его переводе на «Северный поток-2» начались после санкций Соединённых Штатов, в результате которых швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Несмотря на это, по словам президента России Владимира Путина, газопровод должен заработать в конце текущего или начале следующего года, отмечает RT.