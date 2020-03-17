Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс. Теперь, по данным портала Myshiptracking, вместо египетского Суэца оно движется в Мозамбик.
Отмечается, что судно покинуло порт Находка 9 февраля. О его возможном использовании для работ в Балтийском море говорил министр энергетики России Александр Новак. Официально о цели маршрута «Академика Черского» не сообщалось.
Добавим, трубоукладчик построен в Китае и куплен Россией в 2015 году. Его предполагалось использовать в рамках работ на проекте «Сахалин-3». Разговоры о его переводе на «Северный поток-2» начались после санкций Соединённых Штатов, в результате которых швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. Несмотря на это, по словам президента России Владимира Путина, газопровод должен заработать в конце текущего или начале следующего года, отмечает RT.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, когда судно может приступить к достройке газопровода.
«Сроки очевидны. Если судно идет для работ на «Северном потоке-2». Официальных заявлений на этот счет никто не делал. «Газпром» лишь заявлял, что сможет достроить, конкретные названия судов не назывались. Хотя выбор судов не велик, их всего два, но, возможно, официальных заявлений по «Академику Черскому» не делалось, чтобы с ним ничего не случилось во время этого продолжительного перехода. Потому что в каких-то портах могут попытаться наложить ограничения на судно, поставить на карантин. А так официальных возможностей что-либо предпринимать против судна нет.
Между тем, немецкие экологи выступили с заявление о том, что строительство «Северного потока — 2» необходимо приостановить. С таким требованием выступили члены Немецкого общества защиты окружающей среды, требуя пересмотреть разрешение на постройку газопровода, пишет Ura.ru.
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