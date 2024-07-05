Спонсор демократов Дисней призвала Байдена выйти из гонки
В США продюсер документальных фильмов и спонсор демократов Эбигейл Дисней не будет делать пожертвования Демократической партии, пока глава государства Джо Байден не выйдет из президентской гонки, заявил он телеканалу CNBC.
По ее словам, если Байден не уйдет, демократы проиграют. «Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», — сказала внучатая племянница Уолта Диснея.
Ранее американский конгрессмен Рауль Грихальва от штата Аризона, представляющий правящую Демократическую партию США, заявил, что главе государства Джо Байдену следует прекратить участие в предвыборной гонке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спонсор демократов Дисней призвала Байдена выйти из гонки
- Голубев: ПВО в Ростове-на-Дону работает по воздушным целям ВСУ
- Мизулина попросила проверить комика Гудкова на предмет дискредитации армии
- При атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек
- Байден заявил, что «никуда не уходит»
- СМИ: В Черноморске в Одесской области прогремел взрыв
- На выборах в парламент в Великобритании победу одержали лейбористы
- В Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ
- Трамп не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах
- Финляндия собирается ужесточить правила въезда в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru