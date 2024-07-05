Спонсор демократов Дисней призвала Байдена выйти из гонки

В США продюсер документальных фильмов и спонсор демократов Эбигейл Дисней не будет делать пожертвования Демократической партии, пока глава государства Джо Байден не выйдет из президентской гонки, заявил он телеканалу CNBC.

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По ее словам, если Байден не уйдет, демократы проиграют. «Последствия проигрыша будут поистине ужасающими», — сказала внучатая племянница Уолта Диснея.

Ранее американский конгрессмен Рауль Грихальва от штата Аризона, представляющий правящую Демократическую партию США, заявил, что главе государства Джо Байдену следует прекратить участие в предвыборной гонке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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