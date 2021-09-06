Спикер Рады оценил вероятность переименования страны в Русь-Украину
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал предложение переименовать страну в Русь-Украину. Ранее с такой инициативой выступил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По словам Разумкова, некоторым чиновникам «иногда лучше жевать, чем говорить».
Комментируя предложение Арестовича, Разумков отметил, что Украина нуждается в изменениях и реформах, но точно не в изменении названий. Он отверг идею, что вопрос переименования может всерьез обсуждаться в офисе президента.
Ранее Арестович высказал мнение, что страна должна называться Русь-Украина, чтобы подчеркнуть ее принадлежность к Киевской Руси. При этом официальный представитель МИДа Мария Захарова предложила в своем Telegram-канале другое название – «Укрусь».
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