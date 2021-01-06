Спикер парламента и глава МВД Сербии привились «Спутником V»

Председатель народного парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что вакцины от коронавируса не должны стать предметом в политического давления, сообщает ТАСС.

Дачич отметил, что в настоящий момент в мире проходят испытания около 100 вакцин и в Сербии есть возможность получить препарат из разных стран. Сам председатель, а также глава МВД Сербии Александр Вулин привились российским препаратом от коронавируса «Спутник V».

«Сейчас миру необходимы миллиарды вакцин», - добавил Дачич.

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» стартовала в Сербии 5 января. Госсекретарь Минздрава Сербии Мирсад Джерлек заявил, что на первой неделе вакцинации будет использовано 2 400 доз российской вакцины.