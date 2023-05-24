Спикер Маккарти: дефолта США не будет
Глава Палаты представителей Кевин Маккарти выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут избежать дефолта, пишет РИА Новости.
«Дефолта не будет, мы решим эту проблему», - сказал спикер палаты в беседе с журналистами.
Он сообщил, что законодатели продолжают переговоры с Белым домом о повышении госдолга. К договоренности стороны пока не приблизились, констатировал Маккарти.
Текущий потолок госдолга США составляет $31,4 триллиона. Минфин предупредил, что с 1 июня страна не сможет обслуживать обязательства в полном объеме.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила,, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru