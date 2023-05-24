Спикер Маккарти: дефолта США не будет

Глава Палаты представителей Кевин Маккарти выразил уверенность, что Соединенные Штаты смогут избежать дефолта, пишет РИА Новости.

Эксперт объяснил, зачем США нужен дефолт

«Дефолта не будет, мы решим эту проблему», - сказал спикер палаты в беседе с журналистами.

Он сообщил, что законодатели продолжают переговоры с Белым домом о повышении госдолга. К договоренности стороны пока не приблизились, констатировал Маккарти.

Текущий потолок госдолга США составляет $31,4 триллиона. Минфин предупредил, что с 1 июня страна не сможет обслуживать обязательства в полном объеме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила,, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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