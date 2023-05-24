Спикер Маккарти: дефолта США не будет

«Дефолта не будет, мы решим эту проблему», - сказал спикер палаты в беседе с журналистами.

Он сообщил, что законодатели продолжают переговоры с Белым домом о повышении госдолга. К договоренности стороны пока не приблизились, констатировал Маккарти.

Текущий потолок госдолга США составляет $31,4 триллиона. Минфин предупредил, что с 1 июня страна не сможет обслуживать обязательства в полном объеме.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила,, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, передает «Радиоточка НСН».

