Спикер литовского сейма пожаловалась на Бога за поддержку России

Спикер литовского сейма Виктория Нильсен во время встречи с патриархом Варфоломеем упрекнула Бога в поддержке России. Об этом сообщил телеграм-канал Baltnews.

«В Вильнюсе слово Божие распространялось любовью, а не мечом. Поэтому совершенно неприемлемо для нас,[...] когда Бог покрывает империалистические устремления кремлевского режима», - сказала Нильсен.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что уничтожение России может привести к концу для всего человечества.



