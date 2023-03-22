Спикер литовского сейма пожаловалась на Бога за поддержку России
22 марта 202319:02
Спикер литовского сейма Виктория Нильсен во время встречи с патриархом Варфоломеем упрекнула Бога в поддержке России. Об этом сообщил телеграм-канал Baltnews.
«В Вильнюсе слово Божие распространялось любовью, а не мечом. Поэтому совершенно неприемлемо для нас,[...] когда Бог покрывает империалистические устремления кремлевского режима», - сказала Нильсен.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что уничтожение России может привести к концу для всего человечества.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru