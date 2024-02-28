Спикер Джонсон назвал приоритетом американскую границу, а не помощь Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после встречи с главой государства Джо Байденом заявил, что приоритетом для него является урегулирование кризиса на южной границе страны, а не выделение средств на помощь Киеву, сообщает ТАСС.

Спикер Джонсон: Палата представителей на поддержит проект о помощи Украине

По словам законодателя, прежде всего необходимо озаботиться потребностями США. Отмечается, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о выделении дополнительного финансирования, в том числе на оказание поддержки Украине.

Джонсон отметил, что Байден обладает соответствующими полномочиями, чтобы «немедленно, сегодня же принять меры» для исправления ситуации на южной границе страны.

Ранее в американской администрации обвинили Джонсона в непонимании сути его работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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