Спикер Джонсон назвал приоритетом американскую границу, а не помощь Украине
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон после встречи с главой государства Джо Байденом заявил, что приоритетом для него является урегулирование кризиса на южной границе страны, а не выделение средств на помощь Киеву, сообщает ТАСС.
По словам законодателя, прежде всего необходимо озаботиться потребностями США. Отмечается, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о выделении дополнительного финансирования, в том числе на оказание поддержки Украине.
Джонсон отметил, что Байден обладает соответствующими полномочиями, чтобы «немедленно, сегодня же принять меры» для исправления ситуации на южной границе страны.
Ранее в американской администрации обвинили Джонсона в непонимании сути его работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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