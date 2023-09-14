Spiked: Россия одержала серьезную победу на саммите G20

Фрэнк Фуреди для издания Spiked написал, что итоговое коммюнике саммита G20 не высказало осуждение спецоперации России на территории Украины.

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По его мнению, США и Европа прилагали усилия для того, чтобы участники G20 осудили СВО.

Отмечается, что Соединенные Штаты осознают потерю своего влияния на международной арене и что Белый дом не сможет во всех ситуациях добиваться своего.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: g20.org
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