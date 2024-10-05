Спецслужбы США предупредили о возможных угрозах в стране 7 октября
Американские Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности предупредили о возможных нападениях в стране 7 октября — в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и начала масштабной эскалации в регионе. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что ведомства нацелены на «привлечение внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов». Также ФБР и министерство связали свое предупреждение с призывами зарубежных террористических организаций «к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе».
В октябре прошлого года Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, после которой силы ХАМАС вошли в приграничные районы. На фоне этого израильские военные начали операцию в секторе Газа, в том числе удары по гражданским объектам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru