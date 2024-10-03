Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили провокацию против дипломата из РФ
Подрывная деятельность по отношению к загранучреждениям и гражданам РФ и Азербайджана за рубежом расширяется. Об этом журналистам в Баку заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
По его словам, некоторое время назад российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили провокацию против дипломата из РФ.
«В качестве примера... недавно совместными усилиями наших спецслужб удалось ликвидировать провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», - сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы готовят эскалацию ситуации в республике, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru