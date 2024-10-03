Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили провокацию против дипломата из РФ

По его словам, некоторое время назад российские и азербайджанские спецслужбы предотвратили провокацию против дипломата из РФ.

«В качестве примера... недавно совместными усилиями наших спецслужб удалось ликвидировать провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», - сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы готовят эскалацию ситуации в республике, сообщает RT.



