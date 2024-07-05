Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране
Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране, сообщила пресс-служба госкомитета нацбезопасности республики.
В ведомстве уточнили, что удалось обезвредить деструктивную группировку, которая планировала насильственный захват власти в Киргизии. В их планах было устроить массовые беспорядки с вероятной гибелью граждан и дестабилизировать обстановку в стране.
В преступную группировку входили лица, поддерживающие криминальную идеологию, а также приверженцы фанатичной религиозной идеологии. В результате следственно-оперативных мероприятий задержаны четверо граждан Киргизии. Их поместили в СИЗО.
Ранее стало известно, что радикалы в Париже устроили беспорядки после оглашения первых результатов внеочередных выборов в парламент Франции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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