Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране

В ведомстве уточнили, что удалось обезвредить деструктивную группировку, которая планировала насильственный захват власти в Киргизии. В их планах было устроить массовые беспорядки с вероятной гибелью граждан и дестабилизировать обстановку в стране.

В преступную группировку входили лица, поддерживающие криминальную идеологию, а также приверженцы фанатичной религиозной идеологии. В результате следственно-оперативных мероприятий задержаны четверо граждан Киргизии. Их поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что радикалы в Париже устроили беспорядки после оглашения первых результатов внеочередных выборов в парламент Франции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

