Красный уровень безопасности ввели в парламенте Грузии из-за беспорядков
Руководство грузинского парламента ввело красный уровень безопасности. Как пишет ТАСС, решение принято из-за беспорядков у здания в связи с принятием закона об иноагентах.
Отмечается, что в парламент будут допускать только тех, «кого посчитает нужным глава аппарата парламента».
По данным телеканала Rustavi-2, участники протестного митинга сломали металлические заграждения у здания парламента на проспекте Руставели. Полиция начала задерживать протестующих.
Ранее парламент Грузии большинством голосов официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении, пишут «Известия».
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