Красный уровень безопасности ввели в парламенте Грузии из-за беспорядков

Руководство грузинского парламента ввело красный уровень безопасности. Как пишет ТАСС, решение принято из-за беспорядков у здания в связи с принятием закона об иноагентах.

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Отмечается, что в парламент будут допускать только тех, «кого посчитает нужным глава аппарата парламента».

По данным телеканала Rustavi-2, участники протестного митинга сломали металлические заграждения у здания парламента на проспекте Руставели. Полиция начала задерживать протестующих.

Ранее парламент Грузии большинством голосов официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС
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