Спецслужбы Казахстана арестовали 19 подозреваемых в терроризме
Комитет национальной безопасности Казахстана объявил об аресте 19 человек по подозрению в причастности к террористическим преступлениям. Информация об этом официально распространена пресс-службой президента республики Касым-Жомарта Токаева пол итогам рабочей встречи с руководителем КНБ Ермеком Сагимбаевым.
Как передаёт RT, подразделения КНБ сумели предотвратить ряд преступлений террористической направленности, в том попытку применения самодельного взрывного устройства в одном из мест массового пребывания людей.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был лишён титула Елбасы (лидера нации). После этого решения всё его ближайшее окружение будет находиться под угрозой уголовного преследования заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Казахстанского института стратегических исследований Булат Султанов.
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