Спецсилы НАТО из KFOR атаковали сербов в Косове. Видео

Силовики из состава KFOR - международных силы под эгидой НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове - атаковали сербов, которые вышли на мирный протест к зданию администрации в муниципалитете Звечан на севере частично признанной республики. О стычках сообщил сербский таблоид «Вечерне новости».

Данное административное здание несколько дней назад заняли сотрудники специальной полиции Приштины. В понедельник представители KFOR призвали собравшихся отойти от здания, однако протестующие сели на землю с поднятыми руками, не покидая этого места, отмечают «Известия».