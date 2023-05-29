Спецсилы НАТО из KFOR атаковали сербов в Косове. Видео

Силовики из состава KFOR - международных силы под эгидой НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косове - атаковали сербов, которые вышли на мирный протест к зданию администрации в муниципалитете Звечан на севере частично признанной республики. О стычках сообщил сербский таблоид «Вечерне новости».

Данное административное здание несколько дней назад заняли сотрудники специальной полиции Приштины. В понедельник представители KFOR призвали собравшихся отойти от здания, однако протестующие сели на землю с поднятыми руками, не покидая этого места, отмечают «Известия».

В ответ подразделения НАТО из состава КФОР применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным, ранены не менее двух человек.

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Столкновения между спецназом и сербами в Косове вспыхнули изначально утром 26 мая. Косовские силовики окружили административные здания в трёх населенных пунктах под предлогом помощи вновь избранным мэрам. Сербское население вышло на защиту зданий.

Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косове. Он распорядился привести армию в боевую готовность.

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Фото: telegram.org
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