Спецпрокурор США Мюллер ушел в отставку

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году, объявил об отставке. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, Мюллер заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста. Он добавил, что намеревается вернуться к частной жизни.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому расследованию», которое длилось более двух лет. В нём отмечается, что РФ вмешивалась в выборы в США в 2016 году. Это происходило при помощи социальных сетей и хакерских атак. Однако при этом Мюллер заявляет в докладе, что следствие не выявило того, что «члены команды Дональда Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».