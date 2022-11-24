Спецпредставитель президента допустил, что за действиями курдов стоят США
«Опытный дирижер», а именно США, могут стоять за активизацией курдов в Сирии и Ираке. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в интервью РИА Новости.
«То, что в последнее время произошло обострение ситуации не только на северо-востоке Сирии, но и в Иракском Курдистане — мы считаем, что это все-таки, наверное, не просто так», — указал Лаврентьев.
По словам спецпредставителя, Запад рассматривает Сирию как «дополнительный фронт» борьбы против РФ на фоне спецоперации на Украине. Не исключено, что за активизацией деятельности курдов стоят Соединенные Штаты, пишет RT.
Спецпредставитель отметил, что Вашингтон оказывает поддержку иранским и сирийским курдам. Кроме того, Лаврентьев напомнил, что Турция напрямую обвинила США в поддержке тех, кто стоит за терактами в Стамбуле.
«Это не самодеятельность, я думаю, а четко спланированная линия на расшатывание ситуации, на вбивание, может быть, какого-то определенного клина, в том числе и в "астанинский" формат», — подчеркнул спецпредставитель президента.
Ранее Турция провела воздушную операцию против вооруженных курдских формирований в северных районах Сирии и Ирака, напоминает телеканал «360». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что на южных границах страны скопилось большое количество террористических группировок, которые прямо угрожают безопасности республики.
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