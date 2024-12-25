Спецпосланник Трампа заявил, что политик не хочет повторения Минских соглашений по Украине

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд Трамп

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