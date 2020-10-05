Спецназ Киргизии начал разгон митинга против итогов выборов
Специальные подразделения МВД Киргизии начали разгон протестующих против результатов выборов в парламент, сообщает агенство ТАСС.
Силовики применили против митингующих в центре Бишкека граждан слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Участники акции протеста забрасывают сотрудников МВД камнями и готовятся к столкновениям.
Выборы в киргизский парламент состоялись 4 октября. На 120 мест в правительстве претендовали 16 политических партий. По предварительным данным, большинство депутатов войдут в парламент от проправительственных партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» (46 и 45 мест), 16 мандатов у членов партии «Кыргызстан», 13 — у «Бутун Кыргызстан».
Председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова сообщила в понедельник, что в ходе выборов были допущены нарушения на 31-м избирательном участке. ЦИК проведёт проверку по каждому случаю. В то же время, ОБСЕ положительно оценил работу избиркома Киргизии по организации выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru