Спецназ Киргизии начал разгон митинга против итогов выборов

Специальные подразделения МВД Киргизии начали разгон протестующих против результатов выборов в парламент, сообщает агенство ТАСС.



Силовики применили против митингующих в центре Бишкека граждан слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Участники акции протеста забрасывают сотрудников МВД камнями и готовятся к столкновениям.



Выборы в киргизский парламент состоялись 4 октября. На 120 мест в правительстве претендовали 16 политических партий. По предварительным данным, большинство депутатов войдут в парламент от проправительственных партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» (46 и 45 мест), 16 мандатов у членов партии «Кыргызстан», 13 — у «Бутун Кыргызстан».



Председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова сообщила в понедельник, что в ходе выборов были допущены нарушения на 31-м избирательном участке. ЦИК проведёт проверку по каждому случаю. В то же время, ОБСЕ положительно оценил работу избиркома Киргизии по организации выборов.

