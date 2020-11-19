Специалисты МЧС РФ приступили к обследованию разрушенных домов в Нагорном Карабахе
19 ноября 202011:07
Российские спасатели приступили к обследованию жилых домов, зданий и инфраструктуры Нагорного Карабаха на предмет повреждений. Как сообщает ТАСС, группы специалистов МЧС РФ будут работать в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране.
По окончании обследований будет принято решение, какими специалистами и в каком количестве усиливать группировку МЧС РФ в Нагорном Карабахе.
Между тем, режим прекращения огня в Карабахе полностью соблюдается, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru