СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на российских журналистов в Грузии

Президентский Совет по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру после нападения на российских журналистов в Грузии.

На сайте СПЧ отмечается, что приветствует осуждение ОБСЕ применения насилия в отношении журналистов во время массовых акций протестов в Тбилиси, а также призыв расследовать произошедшее и наказать виновных.

Кроме того, правозащитники полагают, что необходимо объединить усилия для того, чтобы обеспечить безопасность российских журналистов, выполняющих свою работу за рубежом. Они выразили готовность взаимодействовать по этим вопросам с ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что оппозиционеры в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24», они пытались избить корреспондента и оператора. С 20 июня в Тбилиси оппозиция проводит антироссийские акции протеста. С 8 июля Россия запретила авиаперелеты в Грузию. Накануне Роспотребнадзор заявил об усиленном контроле за качеством вина из Грузии, сообщает Ura.ru.

Ранее бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе в эфире НСН призвала не усугублять санкции против Грузии и начать диалог между странами. По ее мнению, Грузия должна первой сделать шаг навстречу России.



