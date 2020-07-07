Спасение Европы от экономического кризиса «повесят» на Германию
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что после того, как Германия справится с кризисом внутри своей страны, ей придется помогать соседям по ЕС.
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил пересмотреть бюджетную политику крупнейшую экономикb Европы – Германии. Если в последние годы финансовые власти Германии стремились соблюдать бюджетную дисциплину и сохраняли профицит федерального бюджета, то в период кризиса потратили на поддержку собственной экономики больше средств, чем какая-либо другая европейская страна.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, чем руководствовались власти страны, сжигая финансовые резервы.
«Этот кризис – трёхступенчатый. Первая ступень – вопросы здоровья, этот этап мы в Германии прошли. Сейчас у нас начинается второй и третий этапы. Второй – самый трудный, это экономические потери и разрушения, которые произошли за то время, когда месяцами фирмы были закрыты, люди не могли ходить в магазины и экономика, фактически, стояла. Сейчас идут только подсчёты этих потерь и разрушений.
И третья ступень – социальные потрясения, которые конечно будут. Безработица, протесты и голосование людей против своего правительства, потому что будет очень большая критика. А пока правительство пытается угомонить и успокоить людей бюджетными деньгами. Такого вливания не было за всю историю Германии. А впереди ещё другая трудность – нужно будет помогать всей остальной Европе», - сказал Александр Рар.
Ранее глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН выразил уверенность, что мировой кризис, связанный с коронавирусом, призван замаскировать наступление глобальной депрессии.
«Мир срывается в глобальную депрессию и "коронобесие" растиражировано, и все врубились в эту глобальную франшизу, потому что это позволяет не задумываться о завершении капитализма, о новой модели общества, которая уже кристаллизуется и о неизбежности большого падения доходов. Всё списывается на коронавирус», - сообщил Михаил Делягин.
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