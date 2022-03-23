Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося в Китае Boeing 737
Спасатели обнаружили один из чёрных ящиков пассажирского самолёта Boeing 737, который 21 марта потерпел крушение на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.
В сообщении говорится, что об обнаружении «одного регистрирующего устройства» рассказали на пресс-конференции в Национальном штабе реагирования на чрезвычайные ситуации.
Самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение 21 марта, сообщает RT. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.
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