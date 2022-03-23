Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося в Китае Boeing 737

Спасатели обнаружили один из чёрных ящиков пассажирского самолёта Boeing 737, который 21 марта потерпел крушение на юге Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае

В сообщении говорится, что об обнаружении «одного регистрирующего устройства» рассказали на пресс-конференции в Национальном штабе реагирования на чрезвычайные ситуации.

Самолёт Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение 21 марта, сообщает RT. На борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Boeing 737Крушение СамолетаКитай
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