Лингуанотто придумал один из самых популярных и любимых всеми десертов в мире тирамису в 1960-х годах. Как рассказывал кондитер, десерт получился случайно – мужчина допустил ошибку при приготовлении ванильного мороженого, добавив немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром.

Впервые в меню тирамису появился в 1972 году в ресторане Le Beccherie в Тревизо, где в то время работал Роберто Лингуанотто. Однако десерт был не запатентован, поэтому стал основным блюдом итальянской кухни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



