Создатель тирамису Роберто Лингуанотто умер в Италии
Создатель тирамису Роберто Лингуанотто скончался на 82 году жизни в Италии, сообщило издание Corriere.
В материале уточняется, что кондитер умер после продолжительной болезни.
«Мы вспоминаем его с любовью и нежностью... Без его изобретения этого глобального движения любителей тирамису не существовало бы», — заявил организатор чемпионата мира по тирамису Франческо Реди. Мужчина также выразил искренние соболезнования родным и близким Лингуанотто.
Лингуанотто придумал один из самых популярных и любимых всеми десертов в мире тирамису в 1960-х годах. Как рассказывал кондитер, десерт получился случайно – мужчина допустил ошибку при приготовлении ванильного мороженого, добавив немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром.
Впервые в меню тирамису появился в 1972 году в ресторане Le Beccherie в Тревизо, где в то время работал Роберто Лингуанотто. Однако десерт был не запатентован, поэтому стал основным блюдом итальянской кухни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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