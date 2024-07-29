Создатель тирамису Роберто Лингуанотто умер в Италии

Создатель тирамису Роберто Лингуанотто скончался на 82 году жизни в Италии, сообщило издание Corriere.

В материале уточняется, что кондитер умер после продолжительной болезни.

«Мы вспоминаем его с любовью и нежностью... Без его изобретения этого глобального движения любителей тирамису не существовало бы», — заявил организатор чемпионата мира по тирамису Франческо Реди. Мужчина также выразил искренние соболезнования родным и близким Лингуанотто.

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Лингуанотто придумал один из самых популярных и любимых всеми десертов в мире тирамису в 1960-х годах. Как рассказывал кондитер, десерт получился случайно – мужчина допустил ошибку при приготовлении ванильного мороженого, добавив немного сыра маскарпоне в миску с яйцами и сахаром.

Впервые в меню тирамису появился в 1972 году в ресторане Le Beccherie в Тревизо, где в то время работал Роберто Лингуанотто. Однако десерт был не запатентован, поэтому стал основным блюдом итальянской кухни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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